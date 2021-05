COVAX : Accroître la transparence et partager la propriété intellectuelle

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme reçoit une injection du vaccin anti-Covid-19 d'Astra Zeneca, dans un immeuble d'appartements à Bangalore, en Inde, le 24 avril 2021. © 2021 AP Photo/Aijaz Rahi (New York) – Les responsables de l’initiative vaccinale mondiale COVAX devraient rendre publics les contrats avec les fabricants de vaccins et faciliter le partage de propriété intellectuelle, afin de rendre les vaccins rapidement disponibles et financièrement abordables pour tous, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, Amnesty International et Public Citizen. Le mécanisme COVAX, qui a été…



Lire l'article complet