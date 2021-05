Mexique: le journaliste Benjamín Morales Hernández assassiné dans l’État de Sonora

par stagiaire-ameriques

ActualitésReporters sans frontières (RSF) fait part de sa grande préoccupation après l’assassinat du journaliste Benjamín Morales Hernández et la disparition de deux de ses confrères dans l’État de Sonora, au nord du Mexique. Les autorités locales comme fédérales doivent faire toute la lumière sur ces affaires et endiguer la spirale des violences qui sévit contre la presse.Ironie du destin : le lundi 3 mai 2021, journée mondiale de la liberté de la presse, le corps de Benjamín Morales Hernández (50 ans), fondateur et directeur de la page d’informatio



