Comment le management peut-il favoriser l’épanouissement au travail ?

par Thierry Nadisic, Professeur en Comportement Organisationnel, EM Lyon

Un double travail d’acquisition d’une capacité d’agir et d’acceptation de ses émotions par la méditation entraîne des décisions plus apaisées et pertinentes qui améliorent le bien-être des équipes.



