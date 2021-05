Éthiopie. La réaction timide du monde face au conflit dans le Tigré alimente les violations depuis six mois

Les dirigeant.e.s d’Afrique et du reste du monde doivent s’exprimer et prendre des mesures de toute urgence, afin d’endiguer la vague de violations des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le contexte du conflit armé faisant rage depuis six mois dans la région du Tigré, en Éthiopie, a déclaré Amnesty International mardi 4 mai.



