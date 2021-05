Les stars du football : célèbres parce qu’elles sont riches, ou riches parce qu’elles sont célèbres ?

Le football est le sport le plus populaire au monde, avec 4 milliards de fans , qui le considèrent comme une passion et parfois même comme une religion. En termes de qualité et de tradition du jeu, l’Europe est considérée par beaucoup comme le lieu le plus attractif pour les joueurs, les sponsors, les investisseurs et les fans. Un tel succès se reflète dans le revenu total généré par les cinq premières ligues de football européennes (Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne)…