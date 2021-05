Russie : inscrit sur la liste des “agents de l’étranger”, le média en ligne indépendant le plus populaire du pays risque de disparaître

par paulinea

ActualitésAprès son inscription sur le registre des “agents de l’étranger”, le site d’information Meduza est touché par un départ massif de ses annonceurs. En une semaine, il a été contraint de fermer ses bureaux et de réduire drastiquement les salaires de ses employés. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une atteinte grave au pluralisme médiatique en Russie et appelle à la suppression de cette loi liberticide. Aucun doute pour Ivan Kolpakov, le rédacteur en chef du site d’information indépendant le plus populaire de Russie : "l'objectif des autorités est de tuer



