Le Congo célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse en condamnant un journaliste à 6 mois de prison ferme

par afroger

ActualitésIllégalement incarcéré depuis trois mois, un directeur de publication vient d’être condamné à rester en prison trois mois de plus pour de simples faits de diffamation. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une condamnation inique et un affront à l’endroit de tous les journalistes congolais. La condamnation en dit long sur l’état de droit et celui de la liberté de la presse



