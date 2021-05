Une expédition scientifique au Gabon à la découverte des mantes

Mes travaux de recherche ont comme sujet les Mantodea, des insectes prédateurs emblématiques que l’on nomme couramment les mantes. Je les étudie selon deux angles, reliés entre eux : la taxonomie (science qui a pour objet la description du vivant) et l’écologie (l’étude des habitats des organismes vivants).C’est un petit groupe d’insectes qui ne contient qu’un peu plus de 2500 espèces actuellement et qui n’est pas encore assez bien connu. À titre de comparaison les coléoptères comptent plus…