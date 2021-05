Loi d’orientation des mobilités : une réforme en trompe-l’œil pour les zones rurales

2

Les enjeux de mobilité durable dans les zones peu denses ont été jusqu’à aujourd’hui relativement peu traités dans le débat public français et européen. On sait pourtant la prégnance de ces problématiques dans les inégalités territoriales et dans la lutte contre le changement climatique.Le secteur du transport est en effet le principal émetteur de CO, plus de la moitié des émissions étant imputables aux véhicules…