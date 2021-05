Services de garde : les failles du « modèle » québécois

par Sophie Mathieu, PhD en sociologie, experte de la politique politique familiale québécoise, Université TÉLUQ

Les enjeux les plus criants au Québec sont la disponibilité des places – plus de 50 000 enfants seraient inscrits sur la liste d’attente – la qualité des services et la rétention de la main-d’œuvre.



