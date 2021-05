À quoi ressemble la liberté de la presse au Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président rwandais Paul Kagame prend la parole lors des funérailles nationales de l’ancien président kényan, Daniel arap Moi, au stade Nyayo de Nairobi, au Kenya, le 11 février 2020. © 2020 John Muchucha/AP Photo Pour les journalistes, activistes et diplomates au Rwanda, la Journée mondiale de la liberté de la presse sera vraisemblablement placée sous la coupe du gouvernement et de sa liste croissante de sujets interdits. Dans un pays où le président prononce froidement des discours qui vantent l’assassinat d’opposants politiques, l’avertissement que le chef…



