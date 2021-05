Comment les scientifiques s’organisent pour s’affranchir des aspects commerciaux des revues

par Sylvie Benzoni-Gavage, Professeur en mathématiques à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Directrice de l'Institut Henri Poincaré, Sorbonne Université

De plus en plus de revues scientifiques « migrent » vers des plates-formes non commerciales. Un enjeu majeur pour la recherche : préserver l’évaluation par les pairs.



Lire l'article complet