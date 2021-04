Bélarus. Les autorités s’en prennent aux syndicats indépendants pour éliminer la dissidence

Les autorités bélarussiennes s’en prennent impitoyablement aux syndicats indépendants et bafouent les droits des travailleurs et des travailleuses dans le contexte de la répression brutale du mouvement de contestation, a déclaré Amnesty International ce jeudi 29 avril. Dans une nouvelle synthèse, l'organisation met en évidence les représailles visant les syndicats indépendants et leurs membres. Il s'agit notamment de licenciements illégaux, d’arrestations et de poursuites pénales à l’encontre de personnes militant en faveur des droits des travailleurs, tous agissements contraires à l’obligation…



