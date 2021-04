« Quel nouveau monde ? » : Et la spiritualité dans tout ça ? (4 / 4)

par Fabrice Rousselot, Directeur de la rédaction, The Conversation France

Françoise Marmouyet, Coordinatrice éditoriale, The Conversation

Rayane Meguenni, Editor

« In extenso », des podcasts en séries pour faire le tour d’un sujet.



En un an, un virus inconnu a mis la planète sens dessus dessous, bousculant tous nos repères. Il a fallu apprendre à vivre dans l’incertitude.



Mais il nous faut aussi réfléchir à la nature de cette crise, aux outils dont nous disposons pour l’affronter, et, surtout, à ceux qu’il nous faudra inventer pour créer le monde de demain.



C’est pour aborder toutes ces questions que The Conversation vous propose une série de quatre podcasts intitulée « Quel nouveau monde ? », réalisée avec…



Lire l'article complet