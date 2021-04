Une « Darpa européenne » pour favoriser l’innovation de rupture, un modèle transposable à l’UE ?

par Valérie Mérindol, Enseignant chercheur en management de l'innovation et de la créativité, PSB Paris School of Business – UGEI

David W. Versailles, Chair professor, strategic management and management of innovation, PSB Paris School of Business – UGEI

Partagez cet article