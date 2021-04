Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d’apartheid et de persécution

par Human Rights Watch

(Jérusalem) – Les autorités israéliennes commettent les crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Cette conclusion se fonde sur une politique globale du gouvernement israélien qui vise à maintenir la domination des Israéliens juifs sur les Palestiniens, et sur de graves abus commis contre les Palestiniens vivant dans le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est. 27 avril 2021 A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution Download the full report in English…



