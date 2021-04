Vide-dressing en ligne : l’art de mettre les utilisateurs en concurrence pour les faire rester

par Elodie Juge, PhD - Docteure en Sciences de Gestion - Ingénieure chaire TREND(S), Université de Lille

Anissa Pomiès, Professeur Assistant de Marketing, EM Lyon

Isabelle Collin-Lachaud, Professeure des universités, LUMEN (ULR 4999), directrice scientifique de la chaire TREND(S), Université de Lille

Les plates-formes digitales alimentent une concurrence par la rapidité entre utilisateurs, les poussant à être les plus réactifs, les plus à la mode et les plus avertis.



