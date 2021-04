RSF lance un projet de recherche sur les mécanismes de protection des journalistes en Amérique latine

par stagiaire-ameriques

ActualitésAvec le soutien de l’Unesco, Reporters sans frontières (RSF) lance une initiative qui a pour but de renforcer, dans quatre pays de la région, les mécanismes de protection des journalistes et de permettre la mise en place de mesures efficaces pour assurer leur sécurité.Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des programmes de protection des journalistes au Mexique, en Colombie, au Brésil et au Honduras.



