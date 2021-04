En pleine crise pandémique, RSF exige la libération du reporter indien Siddique Kappan, atteint de la Covid-19

par DBastard

ActualitésAlité de force depuis près d’une semaine, le journaliste, détenu depuis plus de six mois, se trouve dans un état critique. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités provinciales de l’Uttar Pradesh, où il est retenu, d’ordonner sa libération immédiate.Cela fait six jours qu’il est maintenu enchaîné à son lit d’hôpital, sans avoir accès à une alimentation normale ni de possibilité de se rendre aux toilettes.



