Tchernobyl, paradis des loups persécutés

Le loup est une espèce qui suscite des passions contradictoires . Pour certains, elle représente une menace sérieuse pour l’élevage extensif et les traditions rurales. Pour d’autres, il est le symbole de la nature sauvage et un élément fondamental pour l’équilibre des écosystèmes.Bien qu’il s’agisse d’une espèce protégée dans toute l’Europe,le loup est chassé sans relâche, tant dans les pays où il se fait rare, comme la Suède et la Norvège, que dans ceux où il est plus répandu,…