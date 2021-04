Amériques. Garantir le droit à une éducation sexuelle complète sauve des vies

Amnesty International et d’autres organisations de la société civile d’Amérique latine et des Caraïbes lancent le 26 avril 2021 la campagne ESIgualdad, destinée à coordonner le travail en vue de réaliser le droit des enfants et adolescent·e·s à une éducation sexuelle complète.



