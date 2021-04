Cameroun : Assurer une enquête crédible sur la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président camerounais Paul Biya, qui en mars-avril 2021 a donné des directives pour améliorer la surveillance et enquêter sur le détournement de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. © 2018 Lintao Zhang/Pool Photo via AP, File (Nairobi) - Les récentes directives du président camerounais Paul Biya visant à améliorer la surveillance et à enquêter sur les détournements de fonds du programme Covid-19 devraient être assorties de garanties supplémentaires, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’appel à une meilleure surveillance de ces fonds a apparemment…



Lire l'article complet