Cameroun : un journaliste arbitrairement détenu oublié par la justice

par assistante Afrique

ActualitésAlors qu’il est emprisonné sans avoir été jugé depuis août dernier, Emmanuel Mbombog Mbog Matip croupit dans les geôles du pays en dehors de toute procédure légale. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une nouvelle détention arbitraire et demande sa libération.Voilà maintenant plus de huit mois que le directeur du journal Climat Social et président de la Ligue Nationale de défense des droits des Personnes Défavorisées,



Lire l'article complet