Mali. Un an après, toujours pas de justice pour les victimes des manifestations et du coup d’État

Les autorités maliennes doivent établir la vérité et traduire en justice tous les responsables présumés de l’homicide d’au moins 18 manifestants et passants, de même qu’elles doivent reconnaître les victimes du coup d’État et enquêter à ce sujet, a déclaré Amnesty International dans un rapport publié le 23 avril 2021.



