Vécus et points de vue sur la première vague de Covid-19 au Sénégal

Pour renforcer la réponse à la pandémie de Covid-19, le projet CORAF (coronavirus Anthropo Afrique), porté au Sénégal par le CRCF et TransVIHM dans le cadre du programme ARIACOV , analyse l’information en circulation dans les médias, ses interprétations et leurs effets sociaux, dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Cameroun). Au Sénégal, la composante VICOV s’intéresse aux « Vécus individuels…