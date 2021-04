Chine : Crimes contre l’humanité au Xinjiang

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un policier chinois surveille la route à proximité d'un camp de « rééducation » à Yining, dans la région du Xinjiang, le 4 septembre 2018. © 2018 Thomas Peter/Reuters (New York) – Le gouvernement chinois commet des crimes contre l’humanité contre les Ouïghours et d’autres musulmans turciques dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Les dirigeants chinois sont responsables de politiques généralisées et systématiques de détention de masse, de torture et de persécution culturelle,…



