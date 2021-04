Mali : Meurtres et « disparitions » lors d’opérations militaires

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un membre des Forces Armées Maliennes (FAMa), assis à l’arrière d’un véhicule patrouillant sur une route dans la région centrale du Mali, en février 2020. © Michele Cattani/AFP via Getty Images (Bamako) – Des soldats maliens auraient tué au moins 34 villageois, fait disparaître de force au moins 16 personnes et infligé des mauvais traitements à des détenus lors d’opérations antiterroristes menées dans la région de Mopti dans le centre du Mali, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement de transition du Mali devrait mener des enquêtes crédibles et impartiales…



Lire l'article complet