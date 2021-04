RSF dénonce la liste noire mise en place par la junte birmane pour traquer les journalistes

par asie2

ActualitésDepuis début avril, la persécution des journalistes a pris un nouveau tournant en Birmanie avec la multiplication des arrestations arbitraires et la publication de listes de journalistes recherchés par les autorités. Reporters sans frontières (RSF) dénonce la tentative des militaires de prendre le contrôle total de l’information et appelle la communauté internationale à réagir.Vingt noms et un titre : “Ceux qui diffusent des informations pour ébranler la stabilité de l’État”.



Lire l'article complet