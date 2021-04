Zimbabwe. Crise de l’apatridie : des centaines de milliers de personnes dans l’impasse

Des centaines de milliers de personnes prises dans les affres de l'apatridie au Zimbabwe sont marginalisées et rencontrent des difficultés pour accéder à l'éducation, aux soins de santé et au logement, a déclaré Amnesty International ce vendredi 16 avril dans un nouveau rapport. L'organisation s’est entretenue avec des personnes descendant de la main-d’œuvre immigrée qui s’est établie au Zimbabwe avant l'indépendance, et avec des survivantes et survivants des massacres du Gukurahundi perpétrés dans les années 1980, deux groupes exclus de la citoyenneté par un mélange cruel de discrimination et…



