Hong Kong : Jimmy Lai, le fondateur d'Apple Daily, condamné à un an et deux mois de prison pour “rassemblement non autorisé”

par hytang

ActualitésJimmy Lai, le fondateur du quotidien Apple Daily et lauréat du prix RSF pour la liberté de la presse 2020, a été condamné ce 16 avril par un tribunal de Hong Kong à un an et deux mois de prison pour deux cas de “rassemblement non autorisé”. Reporters sans frontières (RSF) demande sa libération immédiate et la fin de l’acharnement judiciaire à son encontre. Jimmy Lai, 73 ans, fondateur du groupe de presse Next Digital et de son quotidien phare Apple Daily,



