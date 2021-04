Brésil : vive inquiétude après l’assassinat de deux journalistes

par stagiaire-ameriques

ActualitésDe graves atteintes à la liberté de la presse ont été observées ces dernières semaines au Brésil. Reporters sans frontières (RSF) déplore un climat de travail extrêmement tendu et appelle les autorités à garantir la protection des journalistes et à punir les responsables de ces attaques sur l’ensemble du territoire.Alors que plusieurs médias et reporters ont été visés par des menaces ou des campagnes d’intimidation ces dernières semaines, deux journalistes ont été assassinés dans des circonstances qui restent



Lire l'article complet