« M. le ministre, dans votre PJL ‘Confiance dans l’institution judiciaire’, il manque un article permettant aux journalistes de travailler »

par paulinea

ActualitésLe projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » présenté mercredi 14 avril en Conseil des ministres par le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a notamment pour ambition de « donner à voir » la justice. Reporters sans frontières (RSF) demande que les journalistes puissent effectuer des reportages en immersion avec la police et la justice et qu’un article soit ajouté en ce sens au projet.« Donner à voir la justice », mieux faire comprendre au citoyen son fonctionnement et ainsi restaurer la confiance qu’il lui accorde.



Lire l'article complet