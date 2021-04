Cameroun : Vague d’arrestations et abus à l’encontre de personnes LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image Loïc Njeuken (alias « Shakiro ») et Roland Mouthe (alias « Patricia »), deux femmes transgenres, dans une prison de Douala, au Cameroun, en mars 2021. © 2021 Privé (Nairobi) – Depuis février 2021, les forces de sécurité camerounaises ont arbitrairement arrêté, battu ou menacé au moins 24 personnes, dont un adolescent âgé de 17 ans, pour des prétendus rapports sexuels consensuels entre personnes de même sexe ou pour non-conformité de genre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Au moins l’une de ces personnes aurait été soumise de force à un test VIH et à un examen…



