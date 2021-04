Guinée : RSF dénonce le maintien en détention “incompréhensible” d’un journaliste

par assistante Afrique

ActualitésAprès plus d’un mois de détention arbitraire et alors qu’une simple amende a été requise contre lui, Reporters sans frontières (RSF) s’étonne du maintien en prison du journaliste Amadou Diouldé Diallo. L’organisation appelle à sa libération immédiate et sans condition. Amadou Diouldé Diallo devra encore s’armer de patience.



