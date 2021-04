Hong Kong : les locaux du quotidien The Epoch Times à nouveau saccagés

par hytang

ActualitésL’atelier d’impression hongkongais du quotidien The Epoch Times a été saccagé le 12 avril, pour la seconde fois en moins de deux ans. Reporters sans frontières (RSF) appelle la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, à mettre fin au climat de méfiance envers les médias indépendants et d’impunité, qui rend possibles de telles attaques.L’attaque a été rapide et violente.



