Russie : le journaliste d’investigation Romain Anin victime d’une campagne d’intimidation

par stagiaire-europe

ActualitésConnu pour ses enquêtes sur des proches du pouvoir russe, Roman Anin a été entendu comme témoin pour un article datant de 2016 et risque plusieurs années de prison en cas de poursuites. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des pressions policières et judiciaires et appelle à classer cette affaire infondée. La justice et le FSB, les services de sécurité russes, en ont clairement fait une cible.



Lire l'article complet