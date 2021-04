Charlie, 10 ans : « Est-ce que le ciel est bleu sur les autres planètes ? »

par Jake Clark, PhD Candidate, University of Southern Queensland

Bonjour, Charlie, et merci beaucoup pour ta question incroyablement curieuse. Tu te demandes également si la couleur du ciel est liée à l’atmosphère et si les autres planètes en ont une.



Avant de m’emballer à parler des atmosphères des autres planètes, il faut d’abord parler de ce qu’est réellement une atmosphère.



L’atmosphère est normalement la couche la plus externe d’une planète. Sur les mondes rocheux comme la Terre, c’est généralement la couche la plus légère et la plus mince.



Ce qui fait d’une atmosphère une atmosphère, c’est ce dont elle est faite. Elle…



