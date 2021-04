CRISPR : comment ça marche ?

par Alexis Verger, Chargé de Recherche au CNRS, ERL 9002, Université de Lille

CRISPR-Cas9, c’est la possibilité de couper des séquences d’ADN où on le veut.



Cela peut être très utile par exemple lorsqu’une maladie génétique est causée par une mutation délétère, c’est-à-dire quand une petite partie d’une double hélice d’ADN est mal encodée, et que l’on connaît bien quelle est cette mutation et où elle se trouve. On peut alors, grâce à CRISPR-Cas9, couper le morceau d’ADN impliqué. L’idée est ensuite de remplacer cette séquence mutée par une séquence d’ADN qui corrige la mutation. Ces maladies génétiques causées par une seule mutation sont en fait assez rares,…



