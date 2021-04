La dégénérescence maculaire est la première cause de cécité au pays. Comment la prévenir ?

par Langis Michaud, Professeur Titulaire. École d'optométrie. Expertise en santé oculaire et usage des lentilles cornéennes spécialisées, Université de Montréal

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) porte bien son nom : la prévalence augmente avec l’âge et il s’agit de la cause principale de cécité chez les plus de 65 ans.



Lire l'article complet