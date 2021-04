Rares, chers, essentiels : quelle actualité pour les métaux en période de pandémie ?

par Blandine Ageron, Professeur des Universités, Université Grenoble Alpes (UGA)

Marty Justine, Doctorante en Supply Chain Management, Université Grenoble Alpes (UGA)

Difficile de s’y retrouver entre les métaux rares qui le sont vraiment, les terres rares qui ne le sont pas toujours, et les métaux qui ont des rôles stratégiques et géopolitiques. On fait le point.



Lire l'article complet