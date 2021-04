Plusieurs prix RSF se mobilisent en soutien à la journaliste vietnamienne emprisonnée Pham Doan Trang

par DBastard

ActualitésPour marquer les six mois de son arrestation, Reporters sans frontières (RSF) a demandé à plusieurs lauréats du prix RSF de s'exprimer en soutien à Pham Doan Trang, elle-même titulaire du prix RSF de l’impact en 2019. Toutes et tous exigent des autorités vietnamiennes sa libération immédiate et inconditionnelle.On a appris son arrestation il y a six mois, jour pour jour.



