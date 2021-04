Mutualisation de la dette européenne : les circonstances sont (presque) réunies pour une accélération

par Jean-François Verdié, Professeur, Département Economie Finance, TBS Business School

Maxime Maury, Professeur affilié, TBS Business School

Les écarts de taux d’intérêt entre pays européens n’ont jamais été aussi bas et le contexte politique devient de plus en plus favorable à la contrepartie d'une fiscalité commune.



Lire l'article complet