Orientation post-bac : venir d’un lycée privé, est-ce un atout pour les filières sélectives ?

par Marco Oberti, Professeur des universités en sociologie, Sciences Po

Élise Tenret, Maîtresse de conférences en sociologie, chargée de mission à l'OVE, Université Paris Dauphine – PSL

Mathieu Rossignol-Brunet, Doctorant, Université Toulouse – Jean Jaurès

Les candidats en provenance de lycées privés sont plus nombreux dans des établissements sélectifs comme Sciences Po et Dauphine. Mais sont-ils vraiment plus représentés parmi les admis ?



Lire l'article complet