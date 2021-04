Cameroun : Les attaques de Boko Haram s’intensifient dans la région de l’Extrême-Nord

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats camerounais patrouillent sur la Route nationale 1 à Mora, dans la région de l’Extrême-Nord au Cameroun, le 5 février 2021. © 2021 Privé (Nairobi) – Depuis décembre 2020, le groupe armé islamiste Boko Haram a intensifié ses attaques contre les civils dans les villes et villages de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, tuant au moins 80 personnes et pillant des centaines de domiciles, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement devrait prendre des mesures concrètes pour à la fois accroître la protection des communautés vulnérables, et s’assurer…



