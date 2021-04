Les journalistes turcs menacés de prison sur la base de la Loi Antiterroriste

par stagiaire-europe

ActualitésDans les prochaines semaines, au moins dix journalistes, dont le représentant de RSF, sont appelés à comparaître devant la justice turque et risquent jusqu’à 14 ans de prison. Tous sont poursuivis sur la base de la Loi Antiterroriste turque (TMK), une législation qui permet depuis 20 ans d’intimider et de réduire au silence les journalistes traitant de la question Kurde. Elle risque sept ans et six mois de prison pour une simple photo.



