Le Conseil de l’Europe prend des mesures décisives afin de combattre le commerce des outils de torture

Le Conseil de l'Europe a pris une initiative cruciale dans le but de juguler le commerce des outils de torture et des équipements utilisés pour les exécutions, ont déclaré Amnesty International et la Fondation de recherche Omega en demandant aux États membres du Conseil d’honorer les engagements pris mercredi 31 mars.



