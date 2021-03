Bénin. Opposants et voix critiques en détention à l’approche de l’élection présidentielle

Les autorités béninoises doivent protéger celles et ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique et respecter le droit à un procès équitable de tous les opposants et voix critiques qui font l'objet de procédures pénales, a déclaré Amnesty International mercredi 31 mars 2021.



Lire l'article complet