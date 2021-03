Innovation sociale : la meilleure méthode d’évaluation d’impact dépend de l’avancée de projet

par Anne-Claire Pache, Professeure en Innovation Sociale - Professeure Titulaire de la Chaire Philanthropie, ESSEC

Éléonore Delanoë, Associée de recherche, Laboratoire E&MIS, ESSEC

Greg Molecke, Lecturer of Social Entrepreneurship and Philanthropy, University of Exeter

