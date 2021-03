Électricité + hydrogène, le duo gagnant pour décarboner les systèmes énergétiques

Pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone », qui impose de réduire de manière drastique la consommation des énergies fossiles à l’horizon 2050, il faut mobiliser quatre « piliers » : la sobriété et l’efficacité dans les consommations, la décarbonation des énergies et celle des usages Cela implique des innovations majeures, à la fois dans les technologies, les comportements et les institutions.Dans les trente dernières années, les progrès…