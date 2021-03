Henry, 7 ans : « Comment les astronautes vont-ils aux toilettes dans l’espace ? »

par Tracy K.P. Gregg, Associate Professor of Geology, University at Buffalo

Que tu utilises un simple trou dans le sol ou des toilettes de luxe, plaquées or, sur Terre, la gravité attire nos déchets vers le bas et loin de nous. Pour les astronautes, aller au petit coin est un peu plus compliqué. En l’absence de gravité, une petite goutte peut s’échapper des toilettes (voire pire). Ce n’est ni bon pour la santé des astronautes, ni pour les équipements sensibles de la station spatiale. Et bien sûr pas très agréable.



Je m’intéresse à la façon dont les gens peuvent travailler dans des environnements extrêmes comme l’espace.



